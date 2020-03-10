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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927695Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008927695

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_38.pdf

    Документация процедуры

    НМЦД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1184

    Факс

    Адрес электронной почты

    31763@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павличук Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008927695Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.

    Начальная цена

    3 003 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адреса оказания услуг: РЛП Кромы: РФ, Орловская обл., Кромский р-н, д. Стрелецкая, д. 173; РЛП Ряжск: РФ, Рязанская обл., Ряжский район, с. Дегтярное; РЛП Чулково: РФ, Московская область, Раменский р-он, п. Чулково, ул. Курганная, д. 12; РЛП Сафоново: РФ, Смоленская обл., Сафоновский р-н, д. Лустино; РЛП Дзержинск: РФ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 3 и 10 кварталы Дзержинского лесхоза; РЛП Бежецк: РФ, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Борок Сулежский, 2; РЛП Таловая: РФ, Воронежская обл., Таловский р-н, урочище «Меловая гора», ул. Дорожная, д. 1; РЛП Зименки: РФ, г. Москва, п. Сосенское, д. Зименки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10.000

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603948/name/5e70c04f82f346.72864351

    17.03.2020

    Документация процедуры

    27.02.2020

    НМЦД

    27.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры – радиолокационной позиции Зименки"

    Кол-во: 1.00000

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