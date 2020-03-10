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Номер извещения
32008927695
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1184
Факс
Адрес электронной почты
31763@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павличук Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008927695Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры – радиолокационных позиций: Кромы, Ряжск, Чулково, Сафоново, Дзержинск, Бежецк, Таловая, Зименки.
Начальная цена
3 003 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адреса оказания услуг: РЛП Кромы: РФ, Орловская обл., Кромский р-н, д. Стрелецкая, д. 173; РЛП Ряжск: РФ, Рязанская обл., Ряжский район, с. Дегтярное; РЛП Чулково: РФ, Московская область, Раменский р-он, п. Чулково, ул. Курганная, д. 12; РЛП Сафоново: РФ, Смоленская обл., Сафоновский р-н, д. Лустино; РЛП Дзержинск: РФ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 3 и 10 кварталы Дзержинского лесхоза; РЛП Бежецк: РФ, Тверская область, Бежецкий р-н, д. Борок Сулежский, 2; РЛП Таловая: РФ, Воронежская обл., Таловский р-н, урочище «Меловая гора», ул. Дорожная, д. 1; РЛП Зименки: РФ, г. Москва, п. Сосенское, д. Зименки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
80.20.10.000
80.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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