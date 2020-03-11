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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Аккумуляторы"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Аккумуляторы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:5911.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926191Дата и время окончания срока приема заявок Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателейСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926191

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    325184

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Аккумуляторы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    325184_итоговый_протокол.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №325 184.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №325 184.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 325 184 ЛОТ № 1.pdf

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 325 184 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 325 184 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 11:59 GMT +311.03.2020 11:5911.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926191Дата и время окончания срока приема заявок Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателейСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926191Дата и время вскрытия заявок Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателейСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926191Подведение итогов не позднее Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателейСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926191Подведение итогов не позднее Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателейСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    Начальная цена

    215 001,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    27.20.22

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20.21

    Производство аккумуляторов для автомобилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603843/name/5e70bbabe0bfc4.76782526

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 8

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