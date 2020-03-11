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    Главная / Торги / Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041

    Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923335Дата и время окончания срока приема заявок Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923335

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3_протокол_запрос_оценка.doc

    КД

    информационная карта

    проект договора

    ценовое предложение

    описание продукции

    документация

    порядок оценки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Юридический адрес

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Контактный телефон

    +7 495 988-21-58 доб. 1465

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npk-spp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королев Олег Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923335Дата и время окончания срока приема заявок Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923335Дата и время вскрытия заявок Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 23:5918.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923335Подведение итогов не позднее Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923335Подведение итогов не позднее Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041

    Начальная цена

    2 483 344,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606751/name/5e7336bc7da152.51498712

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 8.00000

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