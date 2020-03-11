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Номер извещения
32008923335
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Контактный телефон
+7 495 988-21-58 доб. 1465
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npk-spp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королев Олег Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024
Закупки и тендеры
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Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923335Дата и время окончания срока приема заявок Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923335Дата и время вскрытия заявок Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 23:5918.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923335Подведение итогов не позднее Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923335Подведение итогов не позднее Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Основание ИБПА.301314.062 Устройство опрно-поворотное ИБПА.304511.001 Комплект упаковки ИБПА.203319.118 Ложемент ИБПА.301316.015 Кабель ИБПА.685523.007 Кабель ИБПА.685523.040 Кабель ИБПА.685523.041
Начальная цена
2 483 344,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
25.99.29.190
25.99
Документация лота
Кол-во: 8.00000
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