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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой нержавеющей

    Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой нержавеющей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057) ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923510

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой нержавеющей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    26.02.2020 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора_лот1

    Проект договора_лот2

    Техническое задание_ЛОТ 1

    Техническое задание_ЛОТ2

    Проект договора_лот3

    Техническое задание_ЛОТ 3

    Решение__о_внесении_изменений_№4-ЭТП.docx

    Документация_о_закупке_—версия_5.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-93-45

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    Vladislav.Sidorov@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидоров Владислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010) Химки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.05.2020 12:0022.05.2020 12:0022.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923510Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010) Химки

    Дата и время проведения

    26.05.2020 12:0026.05.2020 12:0026.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008923510Дата и время проведения Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010) Химки

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 12:0029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923510Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010) Химки

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923510Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010) Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010)

    Начальная цена

    928 054,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 11 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 11 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 11 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.42.000

    Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1920.00000

    Лот 2

    Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057) Химки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.05.2020 12:0022.05.2020 12:0022.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923510Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057) Химки

    Дата и время проведения

    26.05.2020 12:0026.05.2020 12:0026.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008923510Дата и время проведения Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057) Химки

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 12:0029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923510Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057) Химки

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923510Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057) Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057)

    Начальная цена

    1 484 535,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 12 документации) и проектом договора (разд. 9 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 12 документации) и проектом договора (разд. 9 документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 12 документации) и проектом договора (разд. 9 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.42.000

    Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 3321.00000

    Лот 3

    Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051) Химки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.05.2020 12:0022.05.2020 12:0022.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923510Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051) Химки

    Дата и время проведения

    26.05.2020 12:0026.05.2020 12:0026.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008923510Дата и время проведения Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051) Химки

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 12:0029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923510Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051) Химки

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923510Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051) Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051)

    Начальная цена

    2 251 050,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 13 документации) и проектом договора (разд. 10 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 13 документации) и проектом договора (разд. 10 документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 13 документации) и проектом договора (разд. 10 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.42.000

    Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 5207.00000

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