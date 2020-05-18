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Номер извещения
32008923510
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой нержавеющей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
26.02.2020 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-93-45
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
Vladislav.Sidorov@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидоров Владислав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010) Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2020 12:0022.05.2020 12:0022.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923510Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010) Химки
Дата и время проведения
26.05.2020 12:0026.05.2020 12:0026.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008923510Дата и время проведения Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010) Химки
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 12:0029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923510Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010) Химки
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД171МВ (№ С007-С010)
Начальная цена
928 054,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 11 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 11 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.42.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1920.00000
Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057) Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2020 12:0022.05.2020 12:0022.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923510Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057) Химки
Дата и время проведения
26.05.2020 12:0026.05.2020 12:0026.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008923510Дата и время проведения Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057) Химки
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 12:0029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923510Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057) Химки
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Амур» (№ Д052-Д057)
Начальная цена
1 484 535,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 12 документации) и проектом договора (разд. 9 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 12 документации) и проектом договора (разд. 9 документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.42.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3321.00000
Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051) Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2020 12:0022.05.2020 12:0022.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923510Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051) Химки
Дата и время проведения
26.05.2020 12:0026.05.2020 12:0026.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008923510Дата и время проведения Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051) Химки
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 12:0029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923510Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051) Химки
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой нержавеющей для комплектации РД191 «Ангара» (№ Д044-Д051)
Начальная цена
2 251 050,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 13 документации) и проектом договора (разд. 10 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 13 документации) и проектом договора (разд. 10 документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.42.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5207.00000
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