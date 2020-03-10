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    Главная / Торги / Поставка банкеток

    Поставка банкеток

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924077Дата и время окончания срока приема заявок Поставка банкетокгород Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008924077

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка банкеток

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.02.2020 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НМЗ
    Все закупки и тендеры САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НМЗ

    Юридический адрес

    603079, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕРЕЗОВСКАЯ, 18,

    Почтовый адрес

    603079, г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.18

    Контактный телефон

    +7 831 423-51-32

    Факс

    +7 831 279-19-72

    Адрес электронной почты

    sp-nmz2009@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заботин Валерий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    город Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 18

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка банкеток

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924077Подведение итогов не позднее Поставка банкетокгород Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка банкеток

    Начальная цена

    25 587,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    десять штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С момента заключения договора в течение двадцати дней Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки в течение 15 рабочих с момента подписания товарной накладной на основании счёта-фактуры (или счета). Аванс не предусмотрен.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НМЗ
    Все закупки и тендеры САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НМЗ

    Адрес местонахождения

    603079, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕРЕЗОВСКАЯ, 18,

    603079, г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.18

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.150

    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    расчет

    26.02.2020

    документация

    26.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 10.00000

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