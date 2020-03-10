Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

С момента заключения договора в течение двадцати дней Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки в течение 15 рабочих с момента подписания товарной накладной на основании счёта-фактуры (или счета). Аванс не предусмотрен.