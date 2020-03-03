www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050367
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров поставки оконных блоков для нужд Филиала «Мостострой» ООО «ИФСК «АРКС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.02.2020 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 963 617-99-20
Факс
--
Адрес электронной почты
n.nikolaeva@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаева Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оконные блоки: ОБ-1 ОБ-2 ОБ-3 ДВ-3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.03.2020 08:30 GMT +303.03.2020 08:3003.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050367Дата и время окончания срока приема заявок Оконные блоки: ОБ-1 ОБ-2 ОБ-3 ДВ-3 Москва
Подведение итогов не позднее
06.03.2020 15:0006.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050367Подведение итогов не позднее Оконные блоки: ОБ-1 ОБ-2 ОБ-3 ДВ-3 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оконные блоки: ОБ-1 ОБ-2 ОБ-3 ДВ-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно приложению 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
22.23.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 199
Кол-во: 20
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 40
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.