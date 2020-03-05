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    Оказание услуг по охране ФГБУ «ОБП» в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 08:0005.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924453Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по охране ФГБУ "ОБП" в 2020 годуМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008924453

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по охране ФГБУ «ОБП» в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.02.2020 19:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Протокол_№_32008924453....rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГБУ ОБП

    Юридический адрес

    119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,

    Почтовый адрес

    119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6

    Контактный телефон

    +7 499 143-23-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    lysenko@fgu-obp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенко Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по охране ФГБУ "ОБП" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924453Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране ФГБУ "ОБП" в 2020 годуМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по охране ФГБУ "ОБП" в 2020 году

    Начальная цена

    10 298 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    205 960,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБУ ОБП
    Все закупки и тендеры ФГБУ ОБП

    Адрес местонахождения

    119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,

    119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6

    Классификатор ОКПД2

    80.10

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Конкурсная документация

    26.02.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593762/name/5e6216f4c76470.12957198

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1.00000

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