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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту фасада гостиницы «ЛЮКС» на космодроме «Байконур».

    Выполнение работ по ремонту фасада гостиницы «ЛЮКС» на космодроме «Байконур».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923637Дата и время окончания срока приема заявок Противоаварийные работы по зданию гостиницы 33"Люкс" - ремонт фасадаХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008923637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту фасада гостиницы «ЛЮКС» на космодроме «Байконур».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.02.2020 16:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Проект_договора.docx

    Смета.xlsx

    Рабочая_документация.pdf

    Извещение и Документцаия

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Юридический адрес

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Контактный телефон

    +7 495 575-53-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    melihov@laspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудрявцев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Противоаварийные работы по зданию гостиницы 33"Люкс" - ремонт фасада

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 14:1016.03.2020 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923637Подведение итогов не позднее Противоаварийные работы по зданию гостиницы 33"Люкс" - ремонт фасадаХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Противоаварийные работы по зданию гостиницы 33"Люкс" - ремонт фасада

    Начальная цена

    2 279 154,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Адрес местонахождения

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604785/name/5e71bb87789656.03926856

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1047.00000

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