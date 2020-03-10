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Номер извещения
ГП050371
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.02.2020 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3130
Факс
Адрес электронной почты
Svetlana.Zinger@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Зингер Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 14:00 GMT +310.03.2020 14:0010.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050371Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 16:0010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050371Подведение итогов не позднее Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
79.11
Документация лота
Кол-во: 26
Кол-во: 21
Кол-во: 14
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 22
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