запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по устройству поста охраны из алюминиевого витража в корпусах № 17 (инв. №D000013) и №33а (инв. №D000202).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008940053 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по устройству поста охраны из алюминиевого витража в корпусах № 17 (инв. №D000013) и №33а (инв. №D000202). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ

Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ Юридический адрес 127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10, Почтовый адрес 127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10 Контактный телефон +7 499 231-44-02 Факс +7 499 202-81-60 Адрес электронной почты zakupkimit@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Ганич Евгения Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru