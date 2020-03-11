Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Программное обеспечение и лицензии"

Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-8-2022 по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» договора на поставку товаров по номенклатурной группе «Программное обеспечение и лицензии» (поставка новых лицензий АСПО-ГАЗ)