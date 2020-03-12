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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Арматура трубопроводная"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Арматура трубопроводная"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926692Дата и время окончания срока приема заявок Части кранов, клапанов и аналогичной арматурыСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008926692

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    325103

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Арматура трубопроводная"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    325103_итоговый_протокол.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №325 103.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 325 103 ЛОТ № 1.pdf

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 325 103 ЛОТ № 1.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №325 103.docx

    Форма описания поставляемого товара № 325 103 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма Коммерческого предложения № 325 103 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926692Подведение итогов не позднее Части кранов, клапанов и аналогичной арматурыСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры

    Начальная цена

    376 040,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    28.14.2

    Детали и узлы арматуры (кранов, клапанов и прочей арматуры)

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.9

    Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606128/name/5e723bca0b7d97.30342844

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДП-50Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кольцо уплотнительное клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Мембрана стабилизатора регулятора давления"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Мембрана разгрузочная для регулятора давления газа РДСК-50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления РДБК-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Мембрана для ПСК ПСК-50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Клапан рабочий"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Ремкомплект для регулятора давления газа прямого действия РДП-50Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Мембрана разгрузочная для регулятора давления газа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Клапан отсечной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Кольцо уплотнительное для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 29

    "Позиция 13"

    "Кольцо резиновое"

    Кол-во: 17

    "Позиция 14"

    "Мембрана разгрузочная для регулятора давления газа РДНК-50/1000"

    Кол-во: 27

    "Позиция 15"

    "Уплотнения кольцевые резиновые гильзы для регулятора давления газа РДП-50Н"

    Кол-во: 51

    "Позиция 16"

    "Мембрана"

    Кол-во: 22

    "Позиция 17"

    "Мембрана рабочая"

    Кол-во: 9

    "Позиция 18"

    "Комплект колец для регулятора давления газа РДК-50Н"

    Кол-во: 23

    "Позиция 19"

    "Дроссель нерегулируемый для регулятора давления РДП-50"

    Кол-во: 11

    "Позиция 20"

    "Набор уплотнительных колец отсечного устройства регулятора"

    Кол-во: 14

    "Позиция 21"

    "Мембрана"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "Прокладка уплотнительная"

    Кол-во: 32

    "Позиция 23"

    "Прокладка уплотнительная"

    Кол-во: 35

    "Позиция 24"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 10

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