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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008923251
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по нанесению огнезащитных покрытий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
Почтовый адрес
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
Контактный телефон
+7 4752 78-40-83
Факс
Адрес электронной почты
Tischenko_tv@gro68.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тищенко Татьяна Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
https://etp.gpb.ru
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работа по нанесению огнезащитных покрытий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923251Дата и время окончания срока приема заявок Работа по нанесению огнезащитных покрытийhttps://etp.gpb.ru
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 10:0110.03.2020 10:0110.03.2020 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923251Дата и время вскрытия заявок Работа по нанесению огнезащитных покрытийhttps://etp.gpb.ru
Подведение итогов не позднее
11.03.2020 17:0011.03.2020 17:0011.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923251Подведение итогов не позднее Работа по нанесению огнезащитных покрытийhttps://etp.gpb.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работа по нанесению огнезащитных покрытий
Начальная цена
212 119,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Адрес местонахождения
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
82.99.19
82.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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