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    Главная / Торги / Выполнение работ по нанесению огнезащитных покрытий

    Выполнение работ по нанесению огнезащитных покрытий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923251Дата и время окончания срока приема заявок Работа по нанесению огнезащитных покрытийhttps://etp.gpb.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923251

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по нанесению огнезащитных покрытий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Приложение к договору №1

    Приложение к договору №2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    https://etp.gpb.ru

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по нанесению огнезащитных покрытий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923251Дата и время окончания срока приема заявок Работа по нанесению огнезащитных покрытийhttps://etp.gpb.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 10:0110.03.2020 10:0110.03.2020 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923251Дата и время вскрытия заявок Работа по нанесению огнезащитных покрытийhttps://etp.gpb.ru

    Подведение итогов не позднее

    11.03.2020 17:0011.03.2020 17:0011.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923251Подведение итогов не позднее Работа по нанесению огнезащитных покрытийhttps://etp.gpb.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 17:0011.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923251Подведение итогов не позднее Работа по нанесению огнезащитных покрытийhttps://etp.gpb.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по нанесению огнезащитных покрытий

    Начальная цена

    212 119,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    82.99.19

    Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    82.99

    Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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