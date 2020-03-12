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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия лакокрасочные"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия лакокрасочные"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926756Дата и время окончания срока приема заявок Материалы лакокрасочные на основе полимеровСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008926756

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    325093

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия лакокрасочные"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 11:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №325 093.docx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №325 093.docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 325 093 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 325 093 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 325 093 ЛОТ № 1.xlsx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 325 093 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы лакокрасочные на основе полимеров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926756Подведение итогов не позднее Материалы лакокрасочные на основе полимеровСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы лакокрасочные на основе полимеров

    Начальная цена

    513 497,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    20.30.1

    Материалы лакокрасочные на основе полимеров

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.4

    Торговля оптовая лакокрасочными материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль желтая высший сорт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Эмаль черная высший сорт "

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Растворитель"

    Кол-во: 35

    "Позиция 4"

    "Эмаль голубая первый сорт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Краска"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Эмаль серая"

    Кол-во: 75

    "Позиция 7"

    "Эмаль "

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Растворитель Р-646"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Растворитель"

    Кол-во: 105

    "Позиция 10"

    "Растворитель"

    Кол-во: 55

    "Позиция 11"

    "Эмаль"

    Кол-во: 32

    "Позиция 12"

    "Эмаль аэрозольная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Растворитель"

    Кол-во: 28

    "Позиция 14"

    "Лак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Эмаль аэрозольная желтая"

    Кол-во: 2080

    "Позиция 16"

    "Эмаль аэрозольная желтая"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 17"

    "Эмаль аэрозольная черная"

    Кол-во: 37960

    "Позиция 18"

    "Эмаль аэрозольная черная"

    Кол-во: 26000

    "Позиция 19"

    "Эмаль красная"

    Кол-во: 10.2

    "Позиция 20"

    "Эмаль аэрозольная красная"

    Кол-во: 80600

    "Позиция 21"

    "Эмаль аэрозольная"

    Кол-во: 15600

    "Позиция 22"

    "Краска"

    Кол-во: 350

    "Позиция 23"

    "Краска "

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 24"

    "Эмаль аэрозольная"

    Кол-во: 59800

    "Позиция 25"

    "Растворитель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Растворитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Краска "

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 28"

    "Краска "

    Кол-во: 175

    "Позиция 29"

    "Краска "

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 30"

    "Эмаль аэрозольная черная"

    Кол-во: 4160

    "Позиция 31"

    "Эмаль аэрозольная красная"

    Кол-во: 13175

    "Позиция 32"

    "Лак"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Эмаль черная высший сорт "

    Кол-во: 54

    "Позиция 34"

    "Растворитель Р-646"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Растворитель Р-646"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Эмаль "

    Кол-во: 6.8

    "Позиция 37"

    "Эмаль черная высший сорт "

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 38"

    "Эмаль аэрозольная желтая"

    Кол-во: 49920

    "Позиция 39"

    "Эмаль "

    Кол-во: 13.6

    "Позиция 40"

    "Эмаль красная"

    Кол-во: 20.4

    "Позиция 41"

    "Эмаль аэрозольная черная"

    Кол-во: 49400

    "Позиция 42"

    "Эмаль черная "

    Кол-во: 161.5

    "Позиция 43"

    "Эмаль черная "

    Кол-во: 30.6

    "Позиция 44"

    "Эмаль аэрозольная красная"

    Кол-во: 48880

    "Позиция 45"

    "Эмаль коричневая высший сорт "

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 46"

    "Эмаль аэрозольная белая"

    Кол-во: 47320

    "Позиция 47"

    "Растворитель"

    Кол-во: 70

    "Позиция 48"

    "Растворитель"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Эмаль серая высший сорт "

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "Эмаль желтая высший сорт"

    Кол-во: 8.3

    "Позиция 51"

    "Краска"

    Кол-во: 142

    "Позиция 52"

    "Краска"

    Кол-во: 469.41

    "Позиция 53"

    "Эмаль аэрозольная красная"

    Кол-во: 33280

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