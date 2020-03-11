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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:5911.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926835Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги для труб стальные, кроме литыхСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    325082

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма Коммерческого предложения № 325 082 ЛОТ № 1.xlsx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 325 082 ЛОТ № 1.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №325 082.docx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №325 082.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 325 082 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 11:59 GMT +311.03.2020 11:5911.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926835Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги для труб стальные, кроме литыхСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926835Дата и время вскрытия заявок Фитинги для труб стальные, кроме литыхСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926835Подведение итогов не позднее Фитинги для труб стальные, кроме литыхСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926835Подведение итогов не позднее Фитинги для труб стальные, кроме литыхСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Начальная цена

    105 265,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    24.20.4

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резьба стальная Ду25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Заглушка стальная эллиптическая ДУ325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Заглушка стальная D76х3.5 ГОСТ 17379"

    Кол-во: 28

    "Позиция 4"

    "Заглушка стальная D76х3.5 ГОСТ 17379"

    Кол-во: 49

    "Позиция 5"

    "Резьба стальная Ду32"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Контргайка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Сгон стальной ДУ15"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Сгон стальной ДУ20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 9"

    "Контргайка стальная ДУ32"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Резьба стальная Ду15"

    Кол-во: 900

    "Позиция 11"

    "Резьба стальная Ду25"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 250

    "Позиция 14"

    "Контргайка стальная ДУ40 ГОСТ 8968"

    Кол-во: 17

    "Позиция 15"

    "Муфта стальная"

    Кол-во: 65

    "Позиция 16"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Муфта стальная прямая ДУ25"

    Кол-во: 168

    "Позиция 18"

    "Переход стальной концентрический бесшовный D76х3.5-57х3.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Контргайка стальная ДУ32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Отвод стальной штампованный крутоизогнутый 90град.D57x3/3.5 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Контргайка стальная ДУ20"

    Кол-во: 163

    "Позиция 22"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D159х4.5"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "Муфта стальная"

    Кол-во: 146

    "Позиция 24"

    "Муфта стальная"

    Кол-во: 177

    "Позиция 25"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D57х3.5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Отвод стальной штампованный крутоизогнутый 90град.D57x3/3.5 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 42

    "Позиция 27"

    "Контргайка стальная ДУ32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Заглушка стальная D76х3.5 ГОСТ 17379"

    Кол-во: 32

    "Позиция 29"

    "Заглушка стальная D76х3.5 ГОСТ 17379"

    Кол-во: 24

    "Позиция 30"

    "Контргайка стальная ДУ20"

    Кол-во: 15

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