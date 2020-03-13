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    Главная / Торги / Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей, принадлежащих АО «Газпром газораспределение Псков»

    Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей, принадлежащих АО «Газпром газораспределение Псков»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:5913.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923552Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетейПсковПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923552

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-08/2020

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей, принадлежащих АО «Газпром газораспределение Псков»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_ЗП-08.pdf

    Документация ЗП-08/2020 Версия 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ

    Юридический адрес

    180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5,

    Почтовый адрес

    180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5

    Контактный телефон

    8112 доб.59-50-85

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    n.nesteruk@pskovregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерук Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Псков

    Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 11:59 GMT +313.03.2020 11:5913.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923552Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетейПсков

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923552Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетейПсков

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 16:0017.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923552Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетейПсков

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923552Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетейПсков

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей

    Начальная цена

    1 706 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ

    Адрес местонахождения

    180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5,

    180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606501/name/5e731285640ee8.69030856

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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