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Номер извещения
32008923552
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей, принадлежащих АО «Газпром газораспределение Псков»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5,
Почтовый адрес
180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5
Контактный телефон
8112 доб.59-50-85
Факс
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Адрес электронной почты
n.nesteruk@pskovregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестерук Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Псков
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Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 11:59 GMT +313.03.2020 11:5913.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923552Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетейПсков
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923552Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетейПсков
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 16:0017.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923552Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетейПсков
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей
Начальная цена
1 706 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
Адрес местонахождения
180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5,
180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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