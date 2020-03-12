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    Главная / Торги / Услуги по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых машин (далее - ККМ), а также замене фискальных накопителей (ФН) с регистрацией замены ФН в ИФНС и ОФД (включая стоимость ФН сроком действия 15 месяцев, с поддержкой формата передачи данных 1.1)

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых машин (далее - ККМ), а также замене фискальных накопителей (ФН) с регистрацией замены ФН в ИФНС и ОФД (включая стоимость ФН сроком действия 15 месяцев, с поддержкой формата передачи данных 1.1)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951542Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию контрольно-кассовой техники и замене фискальных накопителейСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008951542

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых машин (далее - ККМ), а также замене фискальных накопителей (ФН) с регистрацией замены ФН в ИФНС и ОФД (включая стоимость ФН сроком действия 15 месяцев, с поддержкой формата передачи данных 1.1)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 10:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    _Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_СМП_Работы_Услуги №325063

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    Почтовый адрес

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Контактный телефон

    +7 812 405-40-05

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-lenobl.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харичева Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обслуживанию контрольно-кассовой техники и замене фискальных накопителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951542Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию контрольно-кассовой техники и замене фискальных накопителейСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обслуживанию контрольно-кассовой техники и замене фискальных накопителей

    Начальная цена

    236 040,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Классификатор ОКПД2

    33.12.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602309/name/5e6f7a12497512.09626768

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во:

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