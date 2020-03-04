Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Перевозка груза с загрузкой со складских помещений Заказчика, расположенных по адресу: Свердловская обл., 624285, п. Рефтинский, ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" по заявке Заказчика согласно пунктам назначения Заказчика Стоимость услуг, оказываемых Перевозчиком по Договору, определяется исходя из тарифных ставок в соответствии с п.4.1. проекта Договора (согласно заявке участника-победителя), и указывается в Заявке на перевозку груза. Заказчик производит оплату оказанных услуг на основании счёта Перевозчика в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Перевозчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонам Акта оказанных услуг и при условии предоставления Перевозчиком документов, указанных в п. 3.1.15. договора.