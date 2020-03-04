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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 08:3004.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924930Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика АсбестПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008924930

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 06:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Закупочная документация

    протокол_рассмотрения_вторых_частей_заявок.pdf

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-71-84

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender2@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Светлана Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Асбест

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.03.202004.03.2020 09:3004.03.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924930Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика Асбест

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

    Начальная цена

    6 978 706,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1424 рейса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ориентировочные города выгрузки товара: - г. Екатеринбург, г. Березовский, г. Среднеуральск, г. Верхняя Пышма - Екатеринбург и по Свердловской области (среднее расстояние от точки загрузки до точки выгрузки 230 км «вкруг» и среднее количество отработанных часов в день 8)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Перевозка груза с загрузкой со складских помещений Заказчика, расположенных по адресу: Свердловская обл., 624285, п. Рефтинский, ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" по заявке Заказчика согласно пунктам назначения Заказчика Стоимость услуг, оказываемых Перевозчиком по Договору, определяется исходя из тарифных ставок в соответствии с п.4.1. проекта Договора (согласно заявке участника-победителя), и указывается в Заявке на перевозку груза. Заказчик производит оплату оказанных услуг на основании счёта Перевозчика в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Перевозчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонам Акта оказанных услуг и при условии предоставления Перевозчиком документов, указанных в п. 3.1.15. договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599732/name/5e6b4e882a0ff6.05439610

    13.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599771/name/5e6b51467255f9.85824203

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 1424.00000

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