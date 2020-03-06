Право заключения договора на поставку металлопроката

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар поставляется партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней при наличии на складе Поставщика и в течение 45 (сорока пяти) календарных дней при необходимости изготовления с момента подписания Сторонами отдельного договора на поставку партии Товара, в соответствии с заявленным количеством. Товар поставляется Покупателю в количестве, указанном в техническом задании, допускается толеранс поставки в пределах +/- 10% от заявленного количества, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №26/036-2020). Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки.