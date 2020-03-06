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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку металлопроката

    Право заключения договора на поставку металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923299Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.02.2020 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

    протокол_№_180_от_10.03.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.03.202010.03.2020 23:5910.03.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923299Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопроката г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 120

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 23:5917.03.2020 23:5917.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923299Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 23:5917.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923299Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    1 473 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка металлопроката, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 26/036-2020).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Организация доставки Товара осуществляется силами Покупателя. Покупатель осуществляет самовывоз Товара от Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга, либо с терминала транспортной компании, в случае иногородней поставки: самовывоз со склада Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга, с указанием точного адреса; иногородний Поставщик организует и оплачивает доставку Товара через Транспортную компанию до терминала выдачи в Санкт-Петербурге;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар поставляется партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней при наличии на складе Поставщика и в течение 45 (сорока пяти) календарных дней при необходимости изготовления с момента подписания Сторонами отдельного договора на поставку партии Товара, в соответствии с заявленным количеством. Товар поставляется Покупателю в количестве, указанном в техническом задании, допускается толеранс поставки в пределах +/- 10% от заявленного количества, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №26/036-2020). Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.72

    Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597050/name/5e68d0a1a41b11.45799443

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами"

    Кол-во: 20000.00000

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