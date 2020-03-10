Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050364 Уникальный номер закупки Номер закупки б/н Наименование закупки Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ Юридический адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Почтовый адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Контактный телефон +7 495 662-10-40 Факс -- Адрес электронной почты ekaterina.olennikova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Оленникова Екатерина Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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