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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год

    Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050364Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    б/н

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_ЭТП.rtf

    Тендерная документация word

    Тендерная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ekaterina.olennikova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленникова Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 09:30 GMT +310.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050364Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 09:3010.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050364Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 18:0031.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050364Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    51.4

    Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602488/name/5e6f902744bbd8.46509085

    16.03.2020

    Тендерная документация word

    28.02.2020

    Тендерная документация

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка с арочным механизмом Attache 50 мм мрамор черная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Линейка 30 см пластиковая черная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Клейкая лента упаковочная прозрачная 48 мм x 150 м толщина 45 мкм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Файл-вкладыш А4 Attache Стандарт 25 мкм прозрачный гладкий, 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Бумага для офисной техники IQ Allround (А4, 80 г/кв.м, белизна 162% CIE, 500 листов)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 6"

    "Бумага для офисной техники IQ Allround (А3, 80 г/кв.м, белизна 162% CIE, 500 листов)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Ложка одноразовая чайная Мистерия белая 125 мм, 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Средство для мытья посуды Fairy 900 мл (в ассортименте)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "Губки для мытья посуды Мелочи Жизни крупнопористые поролоновые 90x60x36 мм, 5 штук в упаковке"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Салфетка хозяйственная York губчатая 17.5х15.5 см (3 штуки в упаковке)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Степлер 24/6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Клей-карандаш Scotch 21 г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Папка с арочным механизмом Attache 75 мм мрамор черная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Закладки-стрелки 3М набор 684-ARR3 4 цв. Клас.цвета"

    Кол-во: 70

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