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Номер извещения
ГП050364
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40
Факс
--
Адрес электронной почты
ekaterina.olennikova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Оленникова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 09:30 GMT +310.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050364Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 09:3010.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050364Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ПАО ОМЗ на 2020 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
51.4
47
46
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 800
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 70
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