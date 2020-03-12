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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Уплотнительные материалы"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Уплотнительные материалы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926944Дата и время окончания срока приема заявок Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008926944

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    324986

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Уплотнительные материалы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    324986_итоговый_протокол.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №324 986.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №324 986.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 324 986 ЛОТ № 1.pdf

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 324 986 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 324 986 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 324 986 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926944Подведение итогов не позднее Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Начальная цена

    2 898 039,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606115/name/5e7238641e9504.85691984

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Прокладка 151х106х3.8мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Лента ФУМ В15хS0.2мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Лента"

    Кол-во: 64

    "Позиция 5"

    "Прокладка кожаная"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 6"

    "Канат пеньковый пропитанный ТС"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Прокладка 151х106х3.8мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 8"

    "Прокладка"

    Кол-во: 55

    "Позиция 9"

    "Прокладка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Прокладка 161х106х3,8мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Прокладка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Нить герметизирующая L160м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Прокладка фланцевая 161х106х3.8мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Нить для герметизации"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Паронит листовой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Уплотнитель анаэробный для резьбовых и фланцевых соединений"

    Кол-во: 120

    "Позиция 17"

    "Прокладка фланцевая 95х57х3.8мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 18"

    "Прокладка 161х106х3,8мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 19"

    "Прокладка B106хL57хS3,8"

    Кол-во: 92

    "Позиция 20"

    "Паронит общего назначения"

    Кол-во: 43

    "Позиция 21"

    "Канат пеньковый пропитанный ТС"

    Кол-во: 130

    "Позиция 22"

    "Прокладка резиновая"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 23"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ S2.0мм B1.0хL1.5м 6.4кг"

    Кол-во: 25.2

    "Позиция 24"

    "Лента ФУМ В15хS0.2мм"

    Кол-во: 38.5

    "Позиция 25"

    "Уплотнитель анаэробный для резьбовых и фланцевых соединений"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 26"

    "Уплотнитель анаэробный для резьбовых и фланцевых соединений"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 27"

    "Лен сантехнический"

    Кол-во: 7.5

    "Позиция 28"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Паронит общего назначения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Паронит листовой"

    Кол-во: 24

    "Позиция 31"

    "Паронит общего назначения"

    Кол-во: 77

    "Позиция 32"

    "Лен сантехнический"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 33"

    "Прокладка фланцевая В318хL264хS3.8мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Уплотнитель анаэробный для резьбовых и фланцевых соединений"

    Кол-во: 5100

    "Позиция 35"

    "Уплотнитель анаэробный для резьбовых и фланцевых соединений"

    Кол-во: 600

    "Позиция 36"

    "Прокладка"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 37"

    "Лента"

    Кол-во: 47.5

    "Позиция 38"

    "Лента ФУМ B20ммхS0,1мм"

    Кол-во: 12.5

    "Позиция 39"

    "Паронит общего назначения ПОН-Б S1.0мм B1.5хL1.0;B1.5хL1.5;B1.5хL1.7;B1.5хL3.0м"

    Кол-во: 16.2

    "Позиция 40"

    "Паронит общего назначения"

    Кол-во: 38.43

    "Позиция 41"

    "Паронит безасбестовый S3.0мм В1.5хL2.0м"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Паронит маслобензостойкий"

    Кол-во: 37.38

    "Позиция 43"

    "Паронит маслобензостойкий"

    Кол-во: 15.84

    "Позиция 44"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Прокладка 132х87х3,8мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Паронит листовой"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 47"

    "Лента"

    Кол-во: 47

    "Позиция 48"

    "Паронит листовой"

    Кол-во: 18

    "Позиция 49"

    "Паронит "

    Кол-во: 7

    "Позиция 50"

    "Прокладка 216х161х3,8мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 51"

    "Прокладка фланцевая В141хL87хS3.8мм"

    Кол-во: 37

    "Позиция 52"

    "Лента"

    Кол-во: 115

    "Позиция 53"

    "Пластина фторопластовая L1000хB1000хS3мм"

    Кол-во: 39.06

    "Позиция 54"

    "Пластина фторопластовая L500хB500хS4мм"

    Кол-во: 10.85

    "Позиция 55"

    "Прокладка B106хL57хS3,8"

    Кол-во: 110

    "Позиция 56"

    "Прокладка 216х161х3,8мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 57"

    "Лист фторопластовый"

    Кол-во: 8.68

    "Позиция 58"

    "Лен сантехнический"

    Кол-во: 108

    "Позиция 59"

    "Прокладка кожаная ДУ15"

    Кол-во: 2090

    "Позиция 60"

    "Прокладка паронитовая кольцевая"

    Кол-во: 5040

    "Позиция 61"

    "Прокладка "

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Прокладка"

    Кол-во: 500

    "Позиция 63"

    "Канат пеньковый пропитанный ТС"

    Кол-во: 282

    "Позиция 64"

    "Уплотнитель анаэробный для резьбовых и фланцевых соединений"

    Кол-во: 1380

    "Позиция 65"

    "Уплотнитель анаэробный для резьбовых и фланцевых соединений"

    Кол-во: 180

    "Позиция 66"

    "Лента"

    Кол-во: 25

    "Позиция 67"

    "Лента ФУМ B20ммхS0,1мм"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 68"

    "Паронит листовой"

    Кол-во: 57.4

    "Позиция 69"

    "Прокладка "

    Кол-во: 13

    "Позиция 70"

    "Канат пеньковый пропитанный ТС"

    Кол-во: 250

    "Позиция 71"

    "Лента ФУМ В15хS0.2мм"

    Кол-во: 54

    "Позиция 72"

    "Канат пеньковый пропитанный ТС"

    Кол-во: 683

    "Позиция 73"

    "Паронит общего назначения ПОН-Б S1.0мм B1.5хL1.0;B1.5хL1.5;B1.5хL1.7;B1.5хL3.0м"

    Кол-во: 23

    "Позиция 74"

    "Паронит общего назначения ПОН-Б S3.0мм B1.5хL1.0;B1.5хL1.5;B1.5хL1.7;B1.5хL3.0м"

    Кол-во: 66

    "Позиция 75"

    "Канат пеньковый пропитанный ТС"

    Кол-во: 140

    "Позиция 76"

    "Канат пеньковый пропитанный ТС"

    Кол-во: 155

    "Позиция 77"

    "Уплотнитель анаэробный для резьбовых и фланцевых соединений"

    Кол-во: 6000

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