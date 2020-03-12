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Номер извещения
32008926944
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Уплотнительные материалы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926944Подведение итогов не позднее Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки
Начальная цена
2 898 039,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
Адрес местонахождения
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
23.99
46.73.6
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 64
Кол-во: 1500
Кол-во: 300
Кол-во: 45
Кол-во: 55
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 120
Кол-во: 14
Кол-во: 16
Кол-во: 92
Кол-во: 43
Кол-во: 130
Кол-во: 5000
Кол-во: 25.2
Кол-во: 38.5
Кол-во: 2000
Кол-во: 1080
Кол-во: 7.5
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 77
Кол-во: 3.5
Кол-во: 3
Кол-во: 5100
Кол-во: 600
Кол-во: 3000
Кол-во: 47.5
Кол-во: 12.5
Кол-во: 16.2
Кол-во: 38.43
Кол-во: 8
Кол-во: 37.38
Кол-во: 15.84
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 0.6
Кол-во: 47
Кол-во: 18
Кол-во: 7
Кол-во: 21
Кол-во: 37
Кол-во: 115
Кол-во: 39.06
Кол-во: 10.85
Кол-во: 110
Кол-во: 11
Кол-во: 8.68
Кол-во: 108
Кол-во: 2090
Кол-во: 5040
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 282
Кол-во: 1380
Кол-во: 180
Кол-во: 25
Кол-во: 6.5
Кол-во: 57.4
Кол-во: 13
Кол-во: 250
Кол-во: 54
Кол-во: 683
Кол-во: 23
Кол-во: 66
Кол-во: 140
Кол-во: 155
Кол-во: 6000
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