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    Главная / Торги / Оказание услуг по комплексному страхованию ответственности ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» перед третьими лицами, а также имущества общества

    Оказание услуг по комплексному страхованию ответственности ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» перед третьими лицами, а также имущества общества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924835Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное страхованиег. БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008924835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по комплексному страхованию ответственности ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» перед третьими лицами, а также имущества общества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    27.02.2020 05:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32008924835_Страхование.pdf

    закупочная

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплексное страхование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924835Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное страхованиег. Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008924835Дата и время вскрытия заявок Комплексное страхованиег. Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 08:0029.05.2020 08:0029.05.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924835Подведение итогов не позднее Комплексное страхованиег. Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 08:0029.05.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924835Подведение итогов не позднее Комплексное страхованиег. Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплексное страхование

    Начальная цена

    1 604 312,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания (Приложение №1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    65.12.9

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.9

    Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611799/name/5e7ac3fd3b1547.63599610

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки"

    Кол-во:

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    Лоты:
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    Регион:
    Томская область
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