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Номер извещения
32008924835
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексному страхованию ответственности ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» перед третьими лицами, а также имущества общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
27.02.2020 05:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Барнаул
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплексное страхование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924835Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное страхованиег. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008924835Дата и время вскрытия заявок Комплексное страхованиег. Барнаул
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 08:0029.05.2020 08:0029.05.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924835Подведение итогов не позднее Комплексное страхованиег. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексное страхование
Начальная цена
1 604 312,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (Приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
65.12.9
65.12.9
Документация лота
Кол-во:
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