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Номер извещения
32008957291
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей для погружных насосов Grundfos
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 621
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@arhvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Алмара Ибадовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей для погружных насосов Grundfos
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 10:00 GMT +323.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957291Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для погружных насосов GrundfosМосква
Подведение итогов не позднее
12.05.2020 10:0012.05.2020 10:0012.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957291Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для погружных насосов GrundfosМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для погружных насосов Grundfos
Начальная цена
3 639 480,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Франко-пункт назначения. Датой поставки Товара является дата, указанная в товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о приемке Товара грузополучателем (Приложение 1, Приложение № 2 документация о закупке)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
28.13.31.110
28.13
Документация лота
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
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