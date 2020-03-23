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    Главная / Торги / Поставка запчастей для погружных насосов Grundfos

    Поставка запчастей для погружных насосов Grundfos

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957291Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для погружных насосов GrundfosМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008957291

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для погружных насосов Grundfos

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Конкурентный_лист.pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№24-2020_от_17.04.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 621

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Алмара Ибадовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для погружных насосов Grundfos

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 10:00 GMT +323.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957291Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для погружных насосов GrundfosМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.05.2020 10:0012.05.2020 10:0012.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957291Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для погружных насосов GrundfosМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.202012.05.2020 10:0012.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957291Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для погружных насосов GrundfosМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для погружных насосов Grundfos

    Начальная цена

    3 639 480,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Франко-пункт назначения. Датой поставки Товара является дата, указанная в товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о приемке Товара грузополучателем (Приложение 1, Приложение № 2 документация о закупке)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без предоплаты. Расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документация о закупке. Для участников являющихся СМСП, сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней, с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документация о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/632240/name/5e9fe4b7cbf8b6.02948463

    22.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/632219/name/5e9fe32731e228.40422810

    22.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наружное торцевое уплотнение для насоса S2.120.250.1600.4.70L.S.402.G.N.D (96567358)"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 2"

    "Комплект рабочего колеса для насоса S2.120.250.1600.4.70L.S.402.G.N.D (96832533) "

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 3"

    "Комплект спиральный отвод для насоса S2.120.250.1600.4.70L.S.402.G.N.D (96832113) "

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 4"

    "Крышка на входе для насоса S2.120.250.1600.4.70L.S.402.G.N.D (96832131) "

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 5"

    "Комплект вал-ротора для насоса S2.120.250.1600.4.70L.S.402.G.N.D кат. (96832267)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 6"

    "Набор датчика влаги для насоса S2.120.250.1600.4.70L.S.402.G.N.D (96256056) "

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 7"

    "Комплект уплотнительных колец для насоса S2.120.250.1600.4.70L.S.402.G.N.D (96294826)"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 8"

    "Наружное торцевое уплотнение вала для насоса S2.100.200.400.4.62L.S.285.G.N.D (96567355)"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 9"

    "Внутреннее торцевое уплотнение вала для насоса S2.100.200.400.4.62L.S.285.G.N.D (96567343)"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 10"

    "Комплект спиральный отвод для насоса S2.100.200.400.4.62L.S.285.G.N.D (96832011)"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 11"

    "Крышка на входе для насоса S2.100.200.400.4.62L.S.285.G.N.D (96832073)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 12"

    "Корпус уплотнения для насоса (масленая камера) S2.100.200.400.4.62L.S.285.G.N.D (96832087)"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 13"

    "Рабочее колесо для насоса S2.100.200.400.4.62L.S.285.G.N.D (96832445)"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 14"

    "Внутреннее торцовое уплотнение вала для насоса S1.80.200.125.4.50Е.S.244.G.N.D (96567338)"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 15"

    "Рабочее колесо S2.100.200.170.4.54L.S.227.G.N.D (96839115)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 16"

    "Комплект подшипников S2.100.200.170.4.54L.S.227.G.N.D (96294836)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 17"

    "Комплект подшипников S1.80.200.125.4.50Е.S.244.G.N.D (96494648)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 18"

    "Комплект уплотнения вала BQQP для насоса SE1.50.65.15.2.50B (96106536)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 19"

    "Комплект рабочего колеса для насоса SE1.50.65.15.2.50B (96115098)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 20"

    "Комплект рабочего колеса для насоса S1.80.100.125.4.50H.S 275 G.N.D (96833652)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 21"

    "Комплект быстроизнашивающих деталей для насоса SL1.50.65.30.2.50D (99208945)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 22"

    "Рабочее колесо для насоса SL1.50.65.30.2.50D (99313940)"

    Кол-во: 2.00000

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