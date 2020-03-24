Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Устройство сетчатого ограждения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008935416 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Устройство сетчатого ограждения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП Юридический адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Почтовый адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Контактный телефон +7 495 727-11-95 доб. 5911 Факс {} Адрес электронной почты avtodorzakupky@russianhighways.ru Ф.И.О. контактного лица Гридасова Татьяна Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru