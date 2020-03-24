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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Устройство сетчатого ограждения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Устройство сетчатого ограждения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 11:0024.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935416Дата и время окончания срока приема заявок «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Устройство сетчатого огражденияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008935416

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Устройство сетчатого ограждения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 12:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 1

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 2

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 8

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 7

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 9

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 10

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 13

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 12

    Документация о конкурсе

    Извещение

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 3

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 4

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 5

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 11

    Приложение № 17 к Документации ( Проектная документация) часть 6

    Изменения № 1

    Том 9.3.6И. (Проектная документация) (Приложение к Изменениям № 1)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5911

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гридасова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Устройство сетчатого ограждения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 23:5924.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935416Подведение итогов не позднее «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Устройство сетчатого огражденияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Устройство сетчатого ограждения

    Начальная цена

    142 706 770,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 854 135,40 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОДОР - ТП
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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