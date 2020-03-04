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    Главная / Торги / Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»

    Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050521Дата и время окончания срока приема заявок Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050521

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3011/2-02/2-0135

    Наименование закупки

    Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    27.02.2020 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация по заявке на закупку № 3011-2-02-2-0135 от 20.02.2020 (Бреслер)

    Итоговый_протокол_от_04.03.2020_№_ГП050521_для_ЭТП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
    Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Контактный телефон

    +7 495 966-14-56 доб. 1017

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakaz@gpbra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шатилов Вячеслав Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 09:00 GMT +304.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050521Дата и время окончания срока приема заявок Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    04.03.2020 09:0004.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050521Дата и время вскрытия заявок Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.03.202004.03.2020 23:5904.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050521Подведение итогов не позднее Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»

    Начальная цена

    10 018 560,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс предусмотрен. Безналичный расчет. Предварительная оплата в размере 50% от стоимости товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора. Окончательная оплата в размере оставшихся 50% от стоимости товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней после уведомления о готовности товара к отгрузке. Изготовление товара осуществляется в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после получения предварительной оплаты и получения карт заказа. Поставка изготовленного товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончательной оплаты. Поставщик поставляет товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Шеф-наладочные работы выполняются шеф-инженером Поставщика по адресу места поставки, указанного в п. 5 настоящего Технического задания, за счет Поставщика, включая все командировочные и сопутствующие расходы. Поставщик направляет шеф-инженера для проведения шеф-наладочных работ в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после окончательной оплаты, при полном завершении монтажа, подключении оборудования (Приложение № 1 к Техническому заданию) и получении гарантийного письма от Покупателя о готовности оборудования к проведению шеф-наладочных работ. Шеф-наладка оборудования выполняется одним шеф-инженером Поставщика в течение одной командировки. Срок выполнения шеф-наладочных работ на объекте – не более 5 (Пяти) календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
    Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Карта заказа Бреслер - 0107.011.4414_энергоблок №3_версия 7.0

    27.02.2020

    ИЯТЛ.656120.211 ДКЗБ

    27.02.2020

    ИЯТЛ.656120.215 ДКЗБ

    27.02.2020

    Карта заказа Бреслер - 0107.011.4414_энергоблок №4_версия 5.0

    27.02.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/591620/name/5e5fa3f33521a4.23341382

    04.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Регистратор аварийных событий ф. «Бреслер»"

    Кол-во: 4

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