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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050521
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
27.02.2020 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Контактный телефон
+7 495 966-14-56 доб. 1017
Факс
--
Адрес электронной почты
zakaz@gpbra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шатилов Вячеслав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2020 09:00 GMT +304.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050521Дата и время окончания срока приема заявок Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2020 09:0004.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050521Дата и время вскрытия заявок Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»
Начальная цена
10 018 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев д. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
26.51.66
Документация лота
Кол-во: 4
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