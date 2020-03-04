Поставка регистратора аварийных событий ф. «Бреслер»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс предусмотрен. Безналичный расчет. Предварительная оплата в размере 50% от стоимости товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора. Окончательная оплата в размере оставшихся 50% от стоимости товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней после уведомления о готовности товара к отгрузке. Изготовление товара осуществляется в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после получения предварительной оплаты и получения карт заказа. Поставка изготовленного товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончательной оплаты. Поставщик поставляет товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Шеф-наладочные работы выполняются шеф-инженером Поставщика по адресу места поставки, указанного в п. 5 настоящего Технического задания, за счет Поставщика, включая все командировочные и сопутствующие расходы. Поставщик направляет шеф-инженера для проведения шеф-наладочных работ в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после окончательной оплаты, при полном завершении монтажа, подключении оборудования (Приложение № 1 к Техническому заданию) и получении гарантийного письма от Покупателя о готовности оборудования к проведению шеф-наладочных работ. Шеф-наладка оборудования выполняется одним шеф-инженером Поставщика в течение одной командировки. Срок выполнения шеф-наладочных работ на объекте – не более 5 (Пяти) календарных дней.