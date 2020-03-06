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    Главная / Торги / Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.

    Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003276Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.по адресу ЗаказчикаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_по_ГП003276.rtf

    Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_

    Форма 7

    Приложение 2 Техническое задание

    Документация

    Форма 2

    Форма 3

    Форма 4

    Форма 5 Справка о материально-технических ресурсах

    Форма 1

    Форма 6

    Форма 8

    Форма 9

    Извещение

    Приложение 1

    обновленное извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    +7 495 419-53-53 доб. 374

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никольская Алла Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    по адресу Заказчика

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 15:00 GMT +306.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003276Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.по адресу Заказчика

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 16:0006.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003276Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.по адресу Заказчика

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2020 18:0009.04.2020 18:0009.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003276Подведение итогов не позднее Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.по адресу Заказчика

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.202009.04.2020 18:0009.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003276Подведение итогов не позднее Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.по адресу Заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.130

    Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/623062/name/5e9074afb1a6a4.22327188

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "роведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь."

    Кол-во: 1

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