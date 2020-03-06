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Номер извещения
ГП003276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
+7 495 419-53-53 доб. 374
Факс
{}
Адрес электронной почты
nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никольская Алла Борисовна
Место рассмотрения предложений
по адресу Заказчика
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 15:00 GMT +306.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003276Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.по адресу Заказчика
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 16:0006.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003276Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.по адресу Заказчика
Подведение итогов не позднее
09.04.2020 18:0009.04.2020 18:0009.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003276Подведение итогов не позднее Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.по адресу Заказчика
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.202009.04.2020 18:0009.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003276Подведение итогов не позднее Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.по адресу Заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по проверочным инженерным изысканиям, разработке Рабочей документации, разработке 3D модели, проведению авторского надзора, разработке технологических регламентов согласно техническому заданию по проекту «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
71.12.12.130
41.10
Документация лота
Кол-во: 1
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