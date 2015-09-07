www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП509052
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
запрос предложений на поставку инертных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.09.2015 23:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Почтовый адрес
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Контактный телефон
+7 495 609-67-13
Факс
+7 495 609-67-13
Адрес электронной почты
m.ryabinina@ruzadom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинина Мария Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Рузский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2015 09:00 GMT +307.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509052Дата и время окончания срока приема заявок поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93Рузский район
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2015 09:0007.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП509052Дата и время вскрытия заявок поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93Рузский район
Подведение итогов не позднее
09.09.2015 13:3009.09.2015 13:3009.09.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509052Подведение итогов не позднее поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93Рузский район
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4000 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п.Тучково ул.Восточная д.25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
1400000
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4000
Поставка песка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2015 09:00 GMT +307.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509052Дата и время окончания срока приема заявок поставка песка Рузский район
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2015 09:0007.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП509052Дата и время вскрытия заявок поставка песка Рузский район
Подведение итогов не позднее
09.09.2015 13:3009.09.2015 13:3009.09.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509052Подведение итогов не позднее поставка песка Рузский район
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3500
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п.Тучково ул.Восточная д.25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
1400000
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3500
Поставка песка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2015 09:00 GMT +307.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509052Дата и время окончания срока приема заявок поставка песка Рузский район
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2015 09:0007.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП509052Дата и время вскрытия заявок поставка песка Рузский район
Подведение итогов не позднее
09.09.2015 13:3009.09.2015 13:3009.09.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509052Подведение итогов не позднее поставка песка Рузский район
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка
Начальная цена
230 933,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3500
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п.Тучково ул.Восточная д.25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25
1400000
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3500