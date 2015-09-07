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    Главная / Торги / запрос предложений на поставку инертных материалов

    запрос предложений на поставку инертных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509052Дата и время окончания срока приема заявок поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93Рузский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП509052

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложений на поставку инертных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.09.2015 23:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Юридический адрес

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Почтовый адрес

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Контактный телефон

    +7 495 609-67-13

    Факс

    +7 495 609-67-13

    Адрес электронной почты

    m.ryabinina@ruzadom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябинина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Рузский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2015 09:00 GMT +307.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509052Дата и время окончания срока приема заявок поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93Рузский район

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2015 09:0007.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП509052Дата и время вскрытия заявок поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93Рузский район

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2015 13:3009.09.2015 13:3009.09.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509052Подведение итогов не позднее поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93Рузский район

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    09.09.201509.09.2015 13:3009.09.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509052Подведение итогов не позднее поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93Рузский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня фракции 5:20, М1000, МРз150-200 ГОСТ 8267-93

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4000 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п.Тучково ул.Восточная д.25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка поставщиком

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Классификатор ОКПД2

    1400000

    КАМЕНЬ, ГЛИНА, ПЕСОК И ПРОЧИЕ ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "щебень 5:20, ГОСТ 8267-93, М1000, Мрз 150-200"

    Кол-во: 4000

    Лот 2

    Поставка песка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2015 09:00 GMT +307.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509052Дата и время окончания срока приема заявок поставка песка Рузский район

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2015 09:0007.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП509052Дата и время вскрытия заявок поставка песка Рузский район

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2015 13:3009.09.2015 13:3009.09.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509052Подведение итогов не позднее поставка песка Рузский район

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    09.09.201509.09.2015 13:3009.09.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509052Подведение итогов не позднее поставка песка Рузский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3500

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п.Тучково ул.Восточная д.25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка поставщиком

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Классификатор ОКПД2

    1400000

    КАМЕНЬ, ГЛИНА, ПЕСОК И ПРОЧИЕ ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "песок"

    Кол-во: 3500

    Лот 2

    Поставка песка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2015 09:00 GMT +307.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509052Дата и время окончания срока приема заявок поставка песка Рузский район

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2015 09:0007.09.2015 09:0007.09.2015 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП509052Дата и время вскрытия заявок поставка песка Рузский район

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2015 13:3009.09.2015 13:3009.09.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509052Подведение итогов не позднее поставка песка Рузский район

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    09.09.201509.09.2015 13:3009.09.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509052Подведение итогов не позднее поставка песка Рузский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка

    Начальная цена

    230 933,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3500

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п.Тучково ул.Восточная д.25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка поставщиком

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Торгмет
    Все закупки и тендеры Торгмет

    Адрес местонахождения

    143131, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, Тучково, Восточная, 25

    Классификатор ОКПД2

    1400000

    КАМЕНЬ, ГЛИНА, ПЕСОК И ПРОЧИЕ ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "песок"

    Кол-во: 3500

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