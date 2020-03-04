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    Главная / Торги / закупка арматурной стали

    закупка арматурной стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"ЧебоксарыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050372

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5

    Наименование закупки

    закупка арматурной стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.02.2020 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    форма типового договора поставки

    Требования_к_участникам_закупки.docx

    Запрос коммерческого предложения

    форма для коммерческого предложения

    ГП050372_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СТРОМОС
    Все закупки и тендеры СПФ СТРОМОС

    Юридический адрес

    428000, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 2А, помещение 6/этаж I,II

    Почтовый адрес

    428000, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 2А, помещение 6/этаж I,II

    Контактный телефон

    +7 8352 23-88-20 доб. 3000

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.nikolaev@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаев Николай Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 12:00 GMT +304.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"Чебоксары

    Подведение итогов не позднее

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050372Подведение итогов не позднее Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"Чебоксары

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050372Подведение итогов не позднее Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"Чебоксары

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СПФ СТРОМОС
    Все закупки и тендеры СПФ СТРОМОС

    Адрес местонахождения

    428000, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 2А, помещение 6/этаж I,II

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.211

    Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932109/name/60a665ae16e3b3.72108874

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура класса А-III (А400) 25Г2С ф16"

    Кол-во: 452

    "Позиция 2"

    "Арматура класса А-III (А400) 25Г2С ф20"

    Кол-во: 102

    "Позиция 3"

    "Арматура класса А-III (А400) 25Г2С ф25"

    Кол-во: 142

    "Позиция 4"

    "Арматура класса А-I (А240) Ст3сп ф8"

    Кол-во: 23

    "Позиция 5"

    "Арматура класса А-III (А400) 25Г2С ф12"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Арматура класса А-III (А400) 25Г2С ф10"

    Кол-во: 27

    "Позиция 7"

    "Арматура класса А-III (А400) 25Г2С ф14"

    Кол-во: 87

    "Позиция 8"

    "Арматура класса А-III (А400) 25Г2С ф22"

    Кол-во: 29

    "Позиция 9"

    "Арматура класса А-I (А240) Ст3сп ф6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Арматура класса А-III (А400) 25Г2С ф32"

    Кол-во: 166

    "Позиция 11"

    "Арматура класса А-I (А240) Ст3сп ф10"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Арматура класса А-III (А400) 25Г2С ф8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Арматура класса А-III (А400) 25Г2С ф28"

    Кол-во: 91

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