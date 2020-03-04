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Номер извещения
ГП050372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка арматурной стали
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.02.2020 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428000, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 2А, помещение 6/этаж I,II
Почтовый адрес
428000, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 2А, помещение 6/этаж I,II
Контактный телефон
+7 8352 23-88-20 доб. 3000
Факс
Адрес электронной почты
n.nikolaev@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Николай Иванович
Место рассмотрения предложений
Чебоксары
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2020 12:00 GMT +304.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"Чебоксары
Подведение итогов не позднее
11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050372Подведение итогов не позднее Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"Чебоксары
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.03.202011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050372Подведение итогов не позднее Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"Чебоксары
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка арматурной стали на объект строительства Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)» Пусковой комплекс (этап строительства) №4"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СПФ СТРОМОС
Все закупки и тендеры СПФ СТРОМОС
Адрес местонахождения
428000, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 2А, помещение 6/этаж I,II
24.10.62.211
Документация лота
Кол-во: 452
Кол-во: 102
Кол-во: 142
Кол-во: 23
Кол-во: 200
Кол-во: 27
Кол-во: 87
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