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Номер извещения
32008923880
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на поставку поливомоечных машин и спецтехники различной модификации в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (АО "ОмскВодоканал")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.02.2020 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 1177
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
U.Alekseeva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поливомоечная машина
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923880Дата и время окончания срока приема заявок Поливомоечная машина Москва
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 18:0024.04.2020 18:0024.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923880Подведение итогов не позднее Поливомоечная машина Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поливомоечная машина
Начальная цена
5 369 222,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК РОСВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
45.11.1
45.11.1
Документация лота
Кол-во: 2
Поставка колесного экскаватора в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (1 шт.), Трактор с фронтальным погрузчиком (3 шт.), Экскаватор погрузчик (1 шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923880Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесного экскаватора в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (1 шт.), Трактор с фронтальным погрузчиком (3 шт.), Экскаватор погрузчик (1 шт.) Москва
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 18:0024.04.2020 18:0024.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923880Подведение итогов не позднее Поставка колесного экскаватора в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (1 шт.), Трактор с фронтальным погрузчиком (3 шт.), Экскаватор погрузчик (1 шт.) Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.04.202024.04.2020 18:0024.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923880Подведение итогов не позднее Поставка колесного экскаватора в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (1 шт.), Трактор с фронтальным погрузчиком (3 шт.), Экскаватор погрузчик (1 шт.) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка колесного экскаватора в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (1 шт.), Трактор с фронтальным погрузчиком (3 шт.), Экскаватор погрузчик (1 шт.)
Начальная цена
23 198 226,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК РОСВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
46.69.13
46.69.3
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
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