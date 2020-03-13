Конкурентный отбор на поставку поливомоечных машин и спецтехники различной модификации в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (АО "ОмскВодоканал")

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008923880 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор на поставку поливомоечных машин и спецтехники различной модификации в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (АО "ОмскВодоканал") Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»

Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ Юридический адрес 121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1 Почтовый адрес 121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1 Контактный телефон +7 495 514-02-11 доб. 1177 Факс +7 495 514-02-11 Адрес электронной почты U.Alekseeva@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Алексеева Юлия Николаевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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