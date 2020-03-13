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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на поставку поливомоечных машин и спецтехники различной модификации в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (АО "ОмскВодоканал")

    Конкурентный отбор на поставку поливомоечных машин и спецтехники различной модификации в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (АО "ОмскВодоканал")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923880Дата и время окончания срока приема заявок Поливомоечная машина МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923880

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на поставку поливомоечных машин и спецтехники различной модификации в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (АО "ОмскВодоканал")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.02.2020 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№25-2020_от_22.04.2020_вопрос_8.1.docx

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№25-2020_от_22.04.2020_вопрос_8.1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 1177

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    U.Alekseeva@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поливомоечная машина

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923880Дата и время окончания срока приема заявок Поливомоечная машина Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2020 18:0024.04.2020 18:0024.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923880Подведение итогов не позднее Поливомоечная машина Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 18:0024.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923880Подведение итогов не позднее Поливомоечная машина Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поливомоечная машина

    Начальная цена

    5 369 222,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    45.11.1

    Услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

    Классификатор ОКВЭД2

    45.11.1

    Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/636918/name/5ea80f42ed36b9.22726497

    28.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поливомоечная машина (Номенклатурный номер: 3160304.27.24)"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Поставка колесного экскаватора в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (1 шт.), Трактор с фронтальным погрузчиком (3 шт.), Экскаватор погрузчик (1 шт.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923880Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесного экскаватора в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (1 шт.), Трактор с фронтальным погрузчиком (3 шт.), Экскаватор погрузчик (1 шт.) Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2020 18:0024.04.2020 18:0024.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923880Подведение итогов не позднее Поставка колесного экскаватора в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (1 шт.), Трактор с фронтальным погрузчиком (3 шт.), Экскаватор погрузчик (1 шт.) Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 18:0024.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923880Подведение итогов не позднее Поставка колесного экскаватора в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (1 шт.), Трактор с фронтальным погрузчиком (3 шт.), Экскаватор погрузчик (1 шт.) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колесного экскаватора в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (1 шт.), Трактор с фронтальным погрузчиком (3 шт.), Экскаватор погрузчик (1 шт.)

    Начальная цена

    23 198 226,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    46.69.13

    Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортными машинами и оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.3

    Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/636857/name/5ea806060c1924.33975954

    28.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесный экскаватор в комплекте с гидромолотом и быстросъемным механизмом (Номенклатурный номер: 3160400.27.17)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Трактор с фронтальным погрузчиком (Номенклатурный номер: 31604.3.6)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Экскаватор-погрузчик (Номенклатурный номер: 3160304.27.24)"

    Кол-во: 1

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