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Номер извещения
ГП050217
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
25.02.2020 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356
Почтовый адрес
141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356
Контактный телефон
+7 495 208-26-51
Факс
Адрес электронной почты
avtoport3@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитина Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Солнечногорский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 19:00 GMT +306.03.2020 19:0006.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050217Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)Солнечногорский район
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050217Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)Солнечногорский район
Дата и время проведения
11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050217Дата и время проведения Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)Солнечногорский район
Подведение итогов не позднее
12.03.2020 12:0012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050217Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)Солнечногорский район
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)
Начальная цена
2 917 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см.ДокументациюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356
29.10.24.000
Документация лота
Кол-во: 3
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