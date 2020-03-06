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    Главная / Торги / Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)

    Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 19:0006.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050217Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)Солнечногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050217

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    25.02.2020 17:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    ГП050217_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ПОРТ 3
    Все закупки и тендеры ПОРТ 3

    Юридический адрес

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Почтовый адрес

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Контактный телефон

    +7 495 208-26-51

    Факс

    Адрес электронной почты

    avtoport3@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Солнечногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 19:00 GMT +306.03.2020 19:0006.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050217Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)Солнечногорский район

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050217Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)Солнечногорский район

    Дата и время проведения

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050217Дата и время проведения Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)Солнечногорский район

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 12:0012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050217Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)Солнечногорский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050217Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)Солнечногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)

    Начальная цена

    2 917 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см.ДокументациюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 4 (Четыре) % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 116 700,00 (Сто шестнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть предоставлено путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по реквизитам, указанным ниже: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТ 3" ИНН/КПП 5044060870/504401001 141551, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356 Расчетный счет 40702810038000252335 в ПАО «СБЕРБАНК» Кор. счет 30101810400000000225 БИК 044525225. В платежном поручении в графе «назначение платежа» необходимо указать «обеспечение заявки на участие в электронном аукционе на право заключения договора на поставку автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги), а также «НДС не облагается».

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОРТ 3
    Все закупки и тендеры ПОРТ 3

    Адрес местонахождения

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    документация

    02.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598695/name/5e6a2950512330.53050133

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобиля УАЗ-220695-04 (допускаются аналоги)"

    Кол-во: 3

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