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    Главная / Торги / Выполнение работ по устройству электроснабжения и структурированной кабельной сети для рабочих помещений АО "Организация "Агат"

    Выполнение работ по устройству электроснабжения и структурированной кабельной сети для рабочих помещений АО "Организация "Агат"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008917613Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству электроснабжения и структурированной кабельной сети для рабочих помещений АО "Организация "Агат"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008917613

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устройству электроснабжения и структурированной кабельной сети для рабочих помещений АО "Организация "Агат"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.02.2020 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    техническое задание

    документация

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ
    Все закупки и тендеры АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1

    Контактный телефон

    +7 499 972-90-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпов Вячеслав Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству электроснабжения и структурированной кабельной сети для рабочих помещений АО "Организация "Агат"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 11:00 GMT +304.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008917613Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству электроснабжения и структурированной кабельной сети для рабочих помещений АО "Организация "Агат"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    04.03.2020 11:0004.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008917613Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству электроснабжения и структурированной кабельной сети для рабочих помещений АО "Организация "Агат"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 23:5910.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008917613Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству электроснабжения и структурированной кабельной сети для рабочих помещений АО "Организация "Агат"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству электроснабжения и структурированной кабельной сети для рабочих помещений АО "Организация "Агат"

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями проекта договора и технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями проекта договора и технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями проекта договора и технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ
    Все закупки и тендеры АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1,

    125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.110

    Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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