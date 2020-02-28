Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Окончательная оплата 100% – от стоимости товара – оплачивается покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Поставщиком товара, при отсутствии претензий по результатам прохождения входного контроля у Покупателя и наличия оригинала счета-фактуры.