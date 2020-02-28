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Номер извещения
ГП050146
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Прокладки ПУТГ ТУ 5728-006-93978201-2008
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Исследование рынка
Способ реализации
Дата публикации
25.02.2020 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-54
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
KarmanovaEvgeniya@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карманова Евгения Николаевна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прокладки ПУТГ ТУ 5728-006-93978201-2008
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокладки ПУТГ ТУ 5728-006-93978201-2008
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
314 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар поставляется силами Поставщика до склада ПАО НПО «Искра», г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
23.99.14.130
23.99.4
Документация лота
Кол-во: 314
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