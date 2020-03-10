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Номер извещения
ГП050690
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ Е ПЛОТНОСТЬ 160Г/М2 ГОСТ 8273-75
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 67228
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
apavlov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Алексей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ Е ПЛОТНОСТЬ 160Г/М2 ГОСТ 8273-75
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 12:30 GMT +310.03.2020 12:3010.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050690Дата и время окончания срока приема заявок БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ Е ПЛОТНОСТЬ 160Г/М2 ГОСТ 8273-75Белорецкий
Подведение итогов не позднее
11.05.2020 12:3011.05.2020 12:3011.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050690Подведение итогов не позднее БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ Е ПЛОТНОСТЬ 160Г/М2 ГОСТ 8273-75Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ Е ПЛОТНОСТЬ 160Г/М2 ГОСТ 8273-75
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Док-ии
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
17.12.14.199
17.12.14.191
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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