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Номер извещения
ГП003599
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Гофроящик Т23 С, Т23 С с печатью гофроящик Т24 С с печатью, гофроящик П32 С с печатью, комплект гофроящик П32 ВС, картон гофрированный Т23.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 67228
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
apavlov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Алексей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гофроящик
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 12:30 GMT +311.03.2020 12:3011.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003599Дата и время окончания срока приема заявок ГофроящикБелорецкий
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 12:3029.05.2020 12:3029.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003599Подведение итогов не позднее ГофроящикБелорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гофроящик
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно док-ии
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
17.21.13.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
Кол-во: 6000
Кол-во: 40000
Кол-во: 180000
Кол-во: 360000
Кол-во: 120000
Кол-во: 5000
Кол-во: 12000
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