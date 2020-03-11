Запрос предложений. Гофроящик Т23 С, Т23 С с печатью гофроящик Т24 С с печатью, гофроящик П32 С с печатью, комплект гофроящик П32 ВС, картон гофрированный Т23.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003599 Уникальный номер закупки Номер закупки ГП003599 Наименование закупки Запрос предложений. Гофроящик Т23 С, Т23 С с печатью гофроящик Т24 С с печатью, гофроящик П32 С с печатью, комплект гофроящик П32 ВС, картон гофрированный Т23. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат

Все закупки и тендеры АО БМК Юридический адрес 453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1 Почтовый адрес 453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1 Контактный телефон +7 34792 5-69-80 доб. 67228 Факс +7 34792 3-32-29 Адрес электронной почты apavlov@belmk.ru Ф.И.О. контактного лица Павлов Алексей Михайлович Место рассмотрения предложений Белорецкий Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru