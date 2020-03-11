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    Главная / Торги / Запрос предложений. Гофроящик Т23 С, Т23 С с печатью гофроящик Т24 С с печатью, гофроящик П32 С с печатью, комплект гофроящик П32 ВС, картон гофрированный Т23.

    Запрос предложений. Гофроящик Т23 С, Т23 С с печатью гофроящик Т24 С с печатью, гофроящик П32 С с печатью, комплект гофроящик П32 ВС, картон гофрированный Т23.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:3011.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003599Дата и время окончания срока приема заявок ГофроящикБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003599

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП003599

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Гофроящик Т23 С, Т23 С с печатью гофроящик Т24 С с печатью, гофроящик П32 С с печатью, комплект гофроящик П32 ВС, картон гофрированный Т23.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спец-я

    ТЗ-1

    ТЗ-3

    ТЗ-4

    Чертежи

    ТЗ-2

    Док-я

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 67228

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    apavlov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Гофроящик

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 12:30 GMT +311.03.2020 12:3011.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003599Дата и время окончания срока приема заявок ГофроящикБелорецкий

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 12:3029.05.2020 12:3029.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003599Подведение итогов не позднее ГофроящикБелорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 12:3029.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003599Подведение итогов не позднее ГофроящикБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гофроящик

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно док-ии

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    17.21.13.000

    Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГОФРОЯЩИК ЧЕТЫРЕХ КЛАПАННЫЙ. МАРКА Т23 ПРОФИЛЬ С, РАЗМЕР 160Х160Х160 ММ."

    Кол-во: 10000

    "Позиция 2"

    "ГОФРОЯЩИК ЧЕТЫРЕХ КЛАПАННЫЙ. МАРКА Т23 ПРОФИЛЬ С, РАЗМЕР 200Х200Х200 ММ."

    Кол-во: 6000

    "Позиция 3"

    "ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА Т-23С 215Х215Х65ММ С ПЕЧАТЬЮ ГОСТ 9142-90"

    Кол-во: 40000

    "Позиция 4"

    "ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА Т-23С 309Х309Х110ММ С ПЕЧАТЬЮ ГОСТ 9142-90"

    Кол-во: 180000

    "Позиция 5"

    "ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА Т-24 С С ПЕЧАТЬЮ 220Х140Х81ММ"

    Кол-во: 360000

    "Позиция 6"

    "ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА П-32ВС 240Х240Х190ММ С ПЕЧАТЬЮ ГОСТ 9142-90"

    Кол-во: 120000

    "Позиция 7"

    "КОМПЛЕКТ ГОФРОЯЩИКА П32 ВС 1030Х970Х250ММ"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 8"

    "КАРТОН ГОФРИРОВАННЫЙ 1000Х1000ММ Т23 1 ГОСТ 52901-2007"

    Кол-во: 12000

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