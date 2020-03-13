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    Главная / Торги / Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923336

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.02.2020 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗД

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№29-2020_от_13.05.2020_вопрос_5.2.docx

    Приложение_№5.2к_протоколу_тк_воз_29-2020_вопрос_5.2.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06 доб. 7275

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.05.2020 17:0012.05.2020 17:0012.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923336Подведение итогов не позднее Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    12.05.202012.05.2020 17:0012.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923336Подведение итогов не позднее Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    44 744 929,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    ТЗД

    05.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/647320/name/5ec38a8b6b7ad8.34754395

    19.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/647325/name/5ec38b0e4f87b9.94753400

    19.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод 90 секторный 1,5D. Д1016х5. Материал AISI 304"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Отвод 30 секторный 1,5D. Д1219х6. Материал AISI 304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Переход эксцентрический Д.1420х7-д.1220х7. Материал AISI 304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Отбортовка DN1200 (1220х10). Материал AISI 304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Фланец свободный DN1200 (l219), PN10. Материал AISI 304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Отвод 90 секторный 1,5D. Д1016х5. Материал AISI 304"

    Кол-во: 13

    "Позиция 7"

    "Отвод 45 секторный 1,5D. Д1016х5. Материал AISI 304"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Отвод 15 секторный 1,5D. Д1016х5. Материал AISI 304"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Отбортовка DN1000 (1016х8). Материал AISI 304"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Фланец свободный DN1000 (1016), PN10. Материал AISI 304"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Фланец свободный из коррозионно-стойкой стали DN1000, PN10, с расточкой внутреннего диаметра до 1050 под ПЭ трубу Д1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Переход ПЭ/сталь AISI 304 ПЭ100, SDR17, Д1000-1016х5 НСПС Д1000-1016"

    Кол-во: 6

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