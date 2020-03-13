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Номер извещения
32008923336
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.02.2020 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06 доб. 7275
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
v.mihailova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Виктория Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" Москва
Подведение итогов не позднее
12.05.2020 17:0012.05.2020 17:0012.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923336Подведение итогов не позднее Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка деталей трубопровода из коррозионно-стойкой стали AISI 304 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Начальная цена
44 744 929,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
24.20
24.20
Документация лота
Кол-во: 18
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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