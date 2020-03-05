Поставка средств дезинфекции и контроля воды на очистных сооружениях и в бассейнах для нужд пансионата с лечением «Заря»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050093 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка средств дезинфекции и контроля воды на очистных сооружениях и в бассейнах для нужд пансионата с лечением «Заря» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" Юридический адрес 121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18, Почтовый адрес 121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18 Контактный телефон +7 496 647-96-44 Факс +7 499 749-96-13 Адрес электронной почты tendr@hotelzarya.ru Ф.И.О. контактного лица Кочетова Инна Валерьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru