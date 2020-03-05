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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Барнаульский водоканал»)

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Барнаульский водоканал»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924331Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов для объектов ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008924331

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Барнаульский водоканал»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.02.2020 18:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№31-2020_от_20.05.2020_вопрос_8.5.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    a.tyurin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюрин Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосных агрегатов для объектов ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 14:00 GMT +305.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924331Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов для объектов ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 23:0030.04.2020 23:0030.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924331Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов для объектов ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 23:0030.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924331Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов для объектов ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосных агрегатов для объектов ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Начальная цена

    393 672,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/660982/name/5eda1f05534722.25734997

    05.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос погружной моноблочный центробежный 270м3/ч 20м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насос центробежный самовсасывающий 0,3м3/ч 28м"

    Кол-во: 9

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