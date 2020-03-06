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Номер извещения
ГП050374
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
+7 495 419-53-53 доб. 374
Факс
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Адрес электронной почты
nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никольская Алла Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 15:00 GMT +306.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 16:0006.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050374Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050374Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со Спецификацией на закупку средств индивидуальной защиты (в Приложении 1 к проекту Договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии со Спецификацией на закупку средств индивидуальной защиты (в Приложение 1 к проекту Договора).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
32.99.11.199
32.99.11
32.99
Документация лота
Кол-во: 1
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