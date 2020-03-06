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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год

    Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3

    Приложение 4

    Документация_о_запросе_предложений

    Приложение 1

    Заявление о безусловном подписании договора (Приложение 5)

    Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_запроса_предложений_(Приложение_6)

    Приложение 2

    Извещение о закупке

    Протокол_подведения_итогов_по_ГП050374.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    +7 495 419-53-53 доб. 374

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никольская Алла Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 15:00 GMT +306.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 16:0006.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050374Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050374Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050374Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты на 2020 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со Спецификацией на закупку средств индивидуальной защиты (в Приложении 1 к проекту Договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии со Спецификацией на закупку средств индивидуальной защиты (в Приложение 1 к проекту Договора).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Товара в полном объеме по соответствующей заявке Покупателя при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    32.99.11

    Уборы головные защитные и средства защиты прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/635966/name/5ea6bc3dc059d2.30392846

    27.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "средства индивидуальной защиты"

    Кол-во: 1

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