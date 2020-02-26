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Номер извещения
ГП970398
Уникальный номер закупки
31907414696
Наименование закупки
Заказ №306 Поставка авиационно-технического имущества для технического обслуживания воздушных судов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой отбор
Способ реализации
Дата публикации
25.02.2020 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
Факс
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Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка авиационно-технического имущества для технического обслуживания воздушных судов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2020 12:00 GMT +326.02.2020 12:0026.02.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП970398Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационно-технического имущества для технического обслуживания воздушных судов
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2020 12:0026.02.2020 12:0026.02.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП970398Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационно-технического имущества для технического обслуживания воздушных судов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационно-технического имущества для технического обслуживания воздушных судов
Начальная цена
36 840,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заказом №306
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с заказом №306Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
20
Документация лота
Кол-во: 4
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