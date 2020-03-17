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Номер извещения
32008955693
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 04:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
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Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955693Подведение итогов не позднее Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955693Подведение итогов не позднее Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
4 109 845,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
23.99.19
23.99
Документация лота
Кол-во: 7080
Кол-во: 3800
Кол-во: 7670
Кол-во: 3250
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