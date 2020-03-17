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    Главная / Торги / Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008955693

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 04:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№25-2020_техноруф.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955693Подведение итогов не позднее Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955693Подведение итогов не позднее Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидроизоляционных материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП и Техноэласт ЭПП, ЭКП на объекты «Капитальный ремонт мягкой кровли блока отстойников №3 ВОС-1, ул. 6-я Нагорная,15» и «Модернизация блока входных устройств ВОС-1» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    4 109 845,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания (приложение №1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19

    Продукция минеральная неметаллическая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637442/name/5ea8f6c84af907.45211324

    29.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техноэласт ЭПП"

    Кол-во: 7080

    "Позиция 2"

    "Техноэласт ЭКП сланец серый"

    Кол-во: 3800

    "Позиция 3"

    "Унифлекс ЭПП"

    Кол-во: 7670

    "Позиция 4"

    "Унифлекс ЭКП сланец серый"

    Кол-во: 3250

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