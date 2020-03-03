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Номер извещения
32008910480
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.02.2020 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, null 8 МАРТА/НАРОДНОЙ ВОЛИ, 62/45,
Почтовый адрес
620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45
Контактный телефон
+7 343 283-11-81
Факс
--
Адрес электронной почты
ogz@usue.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новосёлова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, кабинет 223А
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Поставка нефтепродуктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.03.2020 08:00 GMT +303.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008910480Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, кабинет 223А
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2020 12:0004.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008910480Дата и время вскрытия заявок Поставка нефтепродуктов620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, кабинет 223А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов
Начальная цена
493 435,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара содержится в Части II. «Описание предмета договора»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товаров содержится в Части II. «Описание предмета договора»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРГЭУ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРГЭУ
Адрес местонахождения
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, null 8 МАРТА/НАРОДНОЙ ВОЛИ, 62/45,
620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45
19.20.21.125
47.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4730.00000
Кол-во: 3700.00000
Кол-во: 2300.00000
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