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    Главная / Торги / Поставка нефтепродуктов

    Поставка нефтепродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008910480Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, кабинет 223АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008910480

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нефтепродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.02.2020 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение (+проект договора расчет НМЦ)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРГЭУ

    Юридический адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, null 8 МАРТА/НАРОДНОЙ ВОЛИ, 62/45,

    Почтовый адрес

    620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45

    Контактный телефон

    +7 343 283-11-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ogz@usue.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новосёлова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, кабинет 223А

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов, нестационарных торговых объектов, рынков

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтепродуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.03.2020 08:00 GMT +303.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008910480Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, кабинет 223А

    Дата и время вскрытия заявок

    04.03.2020 12:0004.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008910480Дата и время вскрытия заявок Поставка нефтепродуктов620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, кабинет 223А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202005.03.2020 12:0005.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008910480Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, кабинет 223А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов

    Начальная цена

    493 435,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара содержится в Части II. «Описание предмета договора»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товаров содержится в Части II. «Описание предмета договора»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты содержится в Части II. «Описание предмета договора» Условия поставки товаров: Заказчик получает Товары непосредственно в торговых точках Поставщика с 01.04.2020 по 30.06.2020
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРГЭУ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРГЭУ

    Адрес местонахождения

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, null 8 МАРТА/НАРОДНОЙ ВОЛИ, 62/45,

    620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.125

    Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    47.99

    Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков"

    Кол-во: 4730.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков"

    Кол-во: 3700.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков"

    Кол-во: 2300.00000

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