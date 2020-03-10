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Номер извещения
32008932898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (АО "ОмскВодоканал")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.tyurin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюрин Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 12:00 GMT +310.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС) Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 23:0030.04.2020 23:0030.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932898Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС) Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 23:0030.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932898Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС)
Начальная цена
1 989 127,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК РОСВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Поставка насосных агрегатов различных модификаций по проекту №13-2019 «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 12:00 GMT +310.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов различных модификаций по проекту №13-2019 «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска» Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 23:0030.04.2020 23:0030.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932898Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов различных модификаций по проекту №13-2019 «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 23:0030.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932898Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов различных модификаций по проекту №13-2019 «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосных агрегатов различных модификаций по проекту №13-2019 «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска»
Начальная цена
10 054 542,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК РОСВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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