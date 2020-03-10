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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (АО "ОмскВодоканал")

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (АО "ОмскВодоканал")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008932898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных агрегатов в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (АО "ОмскВодоканал")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 09:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№33-2020_от_02.06.2020_вопрос_8.2.docx

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№33-2020_от_02.06.2020_вопрос_8.2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    a.tyurin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюрин Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 12:00 GMT +310.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС) Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 23:0030.04.2020 23:0030.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932898Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС) Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 23:0030.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932898Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосных агрегатов различных модификаций по программе «Приобретение основных средств для операционной деятельности на 2020 год» (насосные агрегаты стоимостью от 40 000,00 руб. без НДС)

    Начальная цена

    1 989 127,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/665396/name/5ee26005c44c83.33922432

    11.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Погружной дренажный насос (Q= 50 м3/ч, H=15м)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Переносной погружной грязевый насос (Q= 180 м3/ч, H=34м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вертикальный центробежный химический насос полупогружного типа (Q = 25 м3/ч H= 16 м)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка насосных агрегатов различных модификаций по проекту №13-2019 «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 12:00 GMT +310.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов различных модификаций по проекту №13-2019 «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска» Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 23:0030.04.2020 23:0030.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932898Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов различных модификаций по проекту №13-2019 «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 23:0030.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932898Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов различных модификаций по проекту №13-2019 «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосных агрегатов различных модификаций по проекту №13-2019 «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска»

    Начальная цена

    10 054 542,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/665397/name/5ee260f13d0b55.57587995

    11.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    ""Погружной дренажный насосный агрегат, с муфтой под гибкий рукав под ибкий рукав(Q = 18 м³/час, H = 10м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Горизонтальный центробежный консольный насосный агрегат с опорной рамой (Q = 200 м³/час, H = 58м)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Горизонтальный центробежный консольный насосный агрегат без опорной рамы (Q = 200 м³/час, H = 58м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ГГоризонтальный винтовой (эксцентриковый) насосный агрегат (Q = 5-35 м³/час)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Горизонтальный винтовой (эксцентриковый) насосный агрегат (Q =50-65 м³/час)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Вертикальный погружной насосный агрегат (Q = 200 м³/час, H = 24,2 м)"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:59
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
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