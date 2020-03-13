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    Главная / Торги / Поставка дорожной фрезы и асфальтоукладчика для АО «ГК «Северавтодор» - 2 шт.

    Поставка дорожной фрезы и асфальтоукладчика для АО «ГК «Северавтодор» - 2 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008908035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной техники для АО "ГК "Северавтодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008908035

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дорожной фрезы и асфальтоукладчика для АО «ГК «Северавтодор» - 2 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    21.02.2020 08:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №29

    Приложение №1.1 к документации

    Документация №29

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-51-79

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметанин Е. С.

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специальной техники для АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008908035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной техники для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.03.2020 08:3013.03.2020 08:3013.03.2020 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008908035Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка специальной техники для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата и время проведения

    13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008908035Дата и время проведения Поставка специальной техники для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 13:0016.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008908035Подведение итогов не позднее Поставка специальной техники для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008908035Подведение итогов не позднее Поставка специальной техники для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной техники для АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    70 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    45.1

    Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Классификатор ОКВЭД2

    45.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля автотранспортными средствами"

    Кол-во: 2.00000

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