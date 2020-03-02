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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку мобильного офиса на базе микроавтобуса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку мобильного офиса на базе микроавтобуса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 09:3002.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008907094Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку мобильного офиса на базе микроавтобуса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008907094

    Уникальный номер закупки

    401

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку мобильного офиса на базе микроавтобуса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.02.2020 17:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 926 029-80-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудычик Роман Сергеевич,rs.rudychik@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку мобильного офиса на базе микроавтобуса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008907094Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку мобильного офиса на базе микроавтобуса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку мобильного офиса на базе микроавтобуса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    3 960 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., город Химки, аэропорт Шереметьево терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт"

    Кол-во: 2.00000

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