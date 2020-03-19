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    Главная / Торги / Поставка взрывозащищенного электро-осветительного оборудования

    Поставка взрывозащищенного электро-осветительного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 09:0019.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008905498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка взрывозащищенного электро-осветительного оборудованияКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32008905498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка взрывозащищенного электро-осветительного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    20.02.2020 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - АЭРО КЕМЕРОВО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - АЭРО КЕМЕРОВО

    Юридический адрес

    650070, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, 62-й Проезд, стр.12

    Почтовый адрес

    650070, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, 62-й Проезд, стр.12

    Контактный телефон

    +7 343 351-18-88 доб. 6435

    Адрес электронной почты

    knyazev.ayu@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Князев Александр Юрьевич

    Место рассмотрения заявок

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка взрывозащищенного электро-осветительного оборудования

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 09:00 GMT +319.03.2020 09:0019.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008905498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка взрывозащищенного электро-осветительного оборудованияКемерово

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка взрывозащищенного электро-осветительного оборудования

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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