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Номер извещения
ГП003217
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Муфта, арматура для заземления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 08:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-53-07
Факс
--
Адрес электронной почты
nmatsina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мацина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT, POLJ, АРМАТУРА EAKT-1656.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 15:00 GMT +311.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003217Дата и время окончания срока приема заявок МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT, POLJ, АРМАТУРА EAKT-1656.Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.06.2020 16:0030.06.2020 16:0030.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003217Подведение итогов не позднее МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT, POLJ, АРМАТУРА EAKT-1656.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT, POLJ, АРМАТУРА EAKT-1656.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.33.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 82
Кол-во: 47
Кол-во: 54
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 129
Кол-во: 72
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