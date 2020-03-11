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    Главная / Торги / Муфта, арматура для заземления

    Муфта, арматура для заземления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003217Дата и время окончания срока приема заявок МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT, POLJ, АРМАТУРА EAKT-1656.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003217

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    323099

    Наименование закупки

    Муфта, арматура для заземления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 08:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект спецификации

    Договор

    Оферта

    Согласие

    документация

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-53-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nmatsina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мацина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT, POLJ, АРМАТУРА EAKT-1656.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 15:00 GMT +311.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003217Дата и время окончания срока приема заявок МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT, POLJ, АРМАТУРА EAKT-1656.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2020 16:0030.06.2020 16:0030.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003217Подведение итогов не позднее МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT, POLJ, АРМАТУРА EAKT-1656.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202030.06.2020 16:0030.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003217Подведение итогов не позднее МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT, POLJ, АРМАТУРА EAKT-1656.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT, POLJ, АРМАТУРА EAKT-1656.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МУФТА POLT 12D/3XI-H1-L12A"

    Кол-во: 82

    "Позиция 2"

    "МУФТА POLT-12D/3XI-H4-L12A"

    Кол-во: 47

    "Позиция 3"

    "МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLT 12D/3XI-H1-L12B"

    Кол-во: 54

    "Позиция 4"

    "МУФТА POLT-12D/3XI-H4-L12B"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "МУФТА POLJ-12/3X70-150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "МУФТА КАБЕЛЬНАЯ POLJ 12/3X120-240"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "АРМАТУРА EAKT-1656"

    Кол-во: 129

    "Позиция 8"

    "АРМАТУРА EAKT-1657"

    Кол-во: 72

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    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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