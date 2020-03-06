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Номер извещения
32008902911
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моторных масел и эксплуатационных жидкостей для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.02.2020 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3467 38-82-03
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil5-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жагурин Алексей Васильевич
Место рассмотрения предложений
628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116
Закупки и тендеры Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моторных масел и эксплуатационных жидкостей для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.03.202010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008902911Подведение итогов не позднее Поставка моторных масел и эксплуатационных жидкостей для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор" 628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторных масел и эксплуатационных жидкостей для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
1 332 751,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания и условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Технического задания и условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
33.17.19.000
33.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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