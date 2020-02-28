www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008900868
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.02.2020 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Почтовый адрес
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Контактный телефон
+7 343 369-29-86 доб. 152
Факс
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Адрес электронной почты
kuo@irro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сокерин Егор Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.02.2020 06:30 GMT +328.02.2020 06:3028.02.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008900868Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.02.2020 06:3028.02.2020 06:3028.02.2020 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008900868Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания
Начальная цена
442 764,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАОУ ДПО СО ИРО
Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО
Адрес местонахождения
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
46.3
46.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11216.00000
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