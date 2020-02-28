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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.02.2020 06:3028.02.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008900868Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008900868

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.02.2020 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продукты питания

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО

    Юридический адрес

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Почтовый адрес

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Контактный телефон

    +7 343 369-29-86 доб. 152

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kuo@irro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сокерин Егор Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.02.2020 06:30 GMT +328.02.2020 06:3028.02.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008900868Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.02.2020 06:3028.02.2020 06:3028.02.2020 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008900868Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202028.02.2020 10:0028.02.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008900868Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    442 764,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАОУ ДПО СО ИРО
    Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО

    Адрес местонахождения

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Классификатор ОКПД2

    46.3

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.3

    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во: 11216.00000

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