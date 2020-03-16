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    Главная / Торги / Маркетинговое исследование на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» 2019-2024 гг. по мероприятию: «ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)»

    Маркетинговое исследование на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» 2019-2024 гг. по мероприятию: «ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953097Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008953097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» 2019-2024 гг. по мероприятию: «ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    04.03.2020 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Приложение_№_6.7_протокол_ТК_ВОЗ_№_26-2020_вопрос_6.7.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953097Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953097Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 16:0010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953097Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953097Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"

    Начальная цена

    5 457 981,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.1

    Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/639387/name/5eaaae70264c03.13682601

    30.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» 2019-2024 гг. по мероприятию: «ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)»"

    Кол-во: 1.00000

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