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Номер извещения
32008953097
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Маркетинговое исследование на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» 2019-2024 гг. по мероприятию: «ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
04.03.2020 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953097Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953097Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"Москва
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 16:0010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953097Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953097Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации в рамках Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" 2019-2024 гг. по мероприятию: "ПИР, СМР. Реконструкция напорного водопровода Д 1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2024 гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)"
Начальная цена
5 457 981,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
71.12.16
71.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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