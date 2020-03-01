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    Главная / Торги / Насос масляный OIL POMP 5CI Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI

    Насос масляный OIL POMP 5CI Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.03.2020 17:0001.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП038359Дата и время окончания срока приема заявок Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663 ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП038359

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насос масляный OIL POMP 5CI Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.02.2020 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_тендер_ТО_центак.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Юридический адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Почтовый адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Контактный телефон

    +7 906 620-22-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fandeena@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жваков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.03.2020 17:00 GMT +301.03.2020 17:0001.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП038359Дата и время окончания срока приема заявок Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663 Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    02.03.2020 09:0002.03.2020 09:0002.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП038359Дата и время вскрытия заявок Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663 Тула

    Подведение итогов не позднее

    02.03.2020 11:0002.03.2020 11:0002.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП038359Подведение итогов не позднее Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663 Тула

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.03.202002.03.2020 11:0002.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП038359Подведение итогов не позднее Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663 Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Тула, ул. Пржвальского,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Классификатор ОКПД2

    28.13.11.130

    Насосы для охлаждающей жидкости

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насосы масляные"

    Кол-во: 1

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