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Номер извещения
ГП038359
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Насос масляный OIL POMP 5CI Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.02.2020 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Почтовый адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Контактный телефон
+7 906 620-22-22
Факс
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Адрес электронной почты
fandeena@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жваков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тула
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Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.03.2020 17:00 GMT +301.03.2020 17:0001.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП038359Дата и время окончания срока приема заявок Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663 Тула
Дата и время вскрытия заявок
02.03.2020 09:0002.03.2020 09:0002.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП038359Дата и время вскрытия заявок Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663 Тула
Подведение итогов не позднее
02.03.2020 11:0002.03.2020 11:0002.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП038359Подведение итогов не позднее Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663 Тула
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.03.202002.03.2020 11:0002.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП038359Подведение итогов не позднее Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663 Тула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабиринтное уплотнение компрессора 5Cⅼⅼ+5Cⅼⅼ BOOSTER C800MX5 Уплотнение маслонасосов OIL POMP 5CI Насос масляный OIL POMP 5CI Кассетный воздушный фильтр По чертежу производителя 026663
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Тула, ул. Пржвальского,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ТУЛА
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА
Адрес местонахождения
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
28.13.11.130
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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